Rimini Calcio sul campo del fanalino di coda Tritium. Gaburro: 'Sfida insidiosa, serve umiltà'

Sport

Rimini

| 14:12 - 05 Febbraio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Sulla strada del Rimini domenica c'è la Tritium, fanalino di coda del girone con un trezo dei punti della squadra di Gaburro (17 contro 51). Tra i i biancorossi 21 i convocati (mancano Isaia, Pecci, Cuccato): a disposizione tornano Tonelli, Germinale e lo squalificato Panelli. Al centro della difesa rientra Panelli, ballotaggio in attacco Tomassini-Mencagli e Lo Duca-Deratti in difesa.

E' la quarta trasferta in questo avvio di 2022. Una sfida insidiosa e il motivo lo spiega il tecnico Gaburro: “Il campo è in erba ed è di dimensini ridotte, in più la squadra rispetto all'andata è completamente rinnovata tabto che sono rimasti solo tre giocatori e in settimana ha cambiato allenatore (Stefano Rossini, ndr) dopo un punto in due partite, segno che le aspetattve sono cresciute. Noi dobbiamo affrontare questa sfida con la massima umiltà e giocare una partita di sostanza”.

Terza partita in sette giorni: cin sarà turn over?

“La seconda non è stata così dispendiosa, quindi farò meno cambiamenti rispetto ad altre volte”.

I pericoli della Tritium?

“La Tritium ha una linea difensiva tendenzialmente a quattro, ha una buona fisicità sui centrali di difesa, ha gli under nei terzini e in porta, un centrocampo over con esperienza, giocatori che hanno fatto anche la categoria superiore e che, anche se non hanno tanti centimetri, hanno sostanza. In attacco non ci sono Verde e Traini, ma hanno tante soluzioni: Il nuovo arrivato D'Agostino, l'esperto Melandri, il capocannoniere con sette gol Gobbi, uno che calcia con entrambi i piedi”.