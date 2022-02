Tritium - Rimini 0-3. Mister Gaburro: 'Trovate giocate di qualità. La strada è quella giusta'

Sport

Rimini

| 18:25 - 06 Febbraio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Il Rimini assolve al meglio il suo compito e liquida la pratica Tritium con una certa facilità facilità. Mister Gaburro sottolinea la bella prova dei suoi: “La squadra sta bene, l’avevo vista in palla in questi ultimi giorni e in campo lo ha dimostrato – spiega il tecnico – abbiamo interpretato bene il primo tempo che è stato piacevole, a buon ritmo, con vari capovolgimenti di fronte e giocate di qualità con cui abbiano segnato tre gol mentre nella ripresa il gioco è stato più spezzettato. Fino al 3-0 la partita è stata viva. Era una trasferta insidiosa perché l’avversario ha stravolto la rosa rispetto all’andata, più forte, e c’è stato in settimana il cambio di panchina che dà sempre una scossa. Tutti hanno fatto la loro parte, anche chi è entrato - continua il tecnico - Deratti? Si è inserito bene, ha segnato una bella rete, ha margini di crescita; talvolta è un po' frenetico, deve maturare sotto il profilo della gestione in certe situazioni della partita e spero che questo gol potrà fargli trovare lo spirito giusto per lavorare con continuità. Ora azzeriamo tutto subito, facciamo un passo alla volta cercando di stare concentrati e di non sbagliare”.