Rimini: vandali allagano la casa del Volley e danneggiano il parquet

| 13:07 - 05 Febbraio 2022

Interno della Casa del Volley (foto di repertorio).



Vandali in azione nella palestra di Villaggio I Maggio, ribattezzata "la casa del volley". Nella notte tra venerdì e sabato (4-5 febbraio) ignoti si sono introdotti all'interno della struttura, dopo averne forzato l'ingresso, aprendo i rubinetti e scaricando gli estintori presenti, allagando parte della struttura e danneggiando il parquet di gioco. Danni di non lieve entità, come da prima stima dei tecnici del comune intervenuti sul posto; in particolare il parquet dovrà essere sottoposto ad un intervento di pulizia e levigazione prima di tornare ad essere riutilizzabile per le attività sportive. Servirà una decina di giorni. L'episodio è stato segnalato, tramite denuncia, alle foreze dell'ordine.



Da palazzo Garampi si definisce il raid vandalico "un gesto inqualificabile" e assurdo, "in sfregio alla comunità". "Un danno per le tante ragazze e ragazzi che ogni giorno si allenano e gareggiano in un impianto divenuto uno dei principali poli sportivi della città, punto di riferimento per la disciplina del volley - evidenzia l'amministrazione comunale - e una ferita morale, oltre che un danneggiamento strutturale, soprattutto in un periodo nel quale la pratica sportiva rappresenta vitale occasione di condivisione e relazione, oltre che di sana competitività".