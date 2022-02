Calcio Eccellenza: Fya Riccione, arriva l'ex San Marino Bardeggia

Sport

Riccione

| 11:28 - 05 Febbraio 2022

L’attaccante Giordano Bardeggia con il dg Luca Carangelo.



La Fya Riccione ha perfezionato il passaggio in biancazzurro dell’attaccante Giordano Bardeggia classe 2000. Il nuovo acquisto ha già sostenuto il primo allenamento con la squadra e sarà a disposizione di Mister Taccola per la trasferta di Conselice contro il Sanpaimola.



Bardeggia ha militato nella prima parte della stagione, sempre nel campionato di Eccellenza girone C, nel San Marino ed in precedenza tra le squadre in cui ha giocato vi sono Coriano, Foligno, Marignanese, Giulianova e Reggio Audace.