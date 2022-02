Coriano, una piazzetta intitolata ai ‘Martiri delle foibe’: il 10 la cerimonia pubblica

Attualità

Coriano

| 09:56 - 05 Febbraio 2022

La sindaca Domenica Spinelli.

Il 10 febbraio è il “Giorno del Ricordo”, riconosciuto dalla Repubblica italiana ed istituito con Legge del 2004 al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

L’amministrazione comunale di Coriano, con delibera n.4 del 21 gennaio 2020, aveva approvato l’intitolazione di una piazzetta posta sulla via Pedrelli per onorare i martiri delle foibe attraverso la posa di un cartello che ricordasse tale data commemorativa. La Prefettura di Rimini ha autorizzato il Comune di Coriano ad intitolare la piazzetta di via Pedrelli ai “Martiri delle Foibe” con un protocollo datato 31 marzo 2021. Come preannunciato già lo scorso anno, l’Amministrazione comunale corianese celebrerà la nuova intitolazione proprio il prossimo giovedì 10 febbraio, giorno dichiarato solennità civile nazionale italiana. La semplice, ma importante cerimonia, è in programma alle ore 11. Oltre all’intera cittadinanza, saranno invitate autorità civili, religiose e rappresentanti delle forze dell’ordine.



“Da mesi – dice il sindaco di Coriano Domenica Spinelli - abbiamo proposto a tutti i comuni italiani un ordine del giorno, approvato all’unanimità in Consiglio comunale, con il quale si chiede non solo la condanna di tutte le forme di violenza avvenute nel tempo ma anche di tutti quei regimi totalitaristici che hanno devastato le popolazioni. I martiri delle foibe della dittatura comunista di Tito vogliamo ricordarli con questa piccola cerimonia, in modo che anche a Coriano resti e resisti nel tempo ciò che non bisogna dimenticare mai. Invito la cittadinanza a partecipare”.