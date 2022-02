Cattolica, ‘Un bes Antonio Ligabue’ di e con Mario Perrotta arriva al Salone Snaporaz

Eventi

09:53 - 05 Febbraio 2022

'Un bes Antonio Ligabue'.

Giovedì 10 febbraio (ore 21.15) a Cattolica arriva Un bès_Antonio Ligabue, di e con Mario Perrotta, figura tra le più interessanti del panorama teatrale italiano contemporaneo. Lo spettacolo va in scena al Salone Snaporaz e non al Teatro della Regina come precedentemente indicato, a causa di problemi tecnici.

Un bès_Antonio Ligabue ha ricevuto il Premio Ubu 2013 per il migliore attore e il Premio Hystrio 2014 come migliore spettacolo dell’anno, indaga la lacerazione di un’anima consapevole di essere un rifiuto della società e al contempo un artista, il suo stare al margine: là dove un bacio, un bès, è solo un sogno. Mario Perrotta riflette sulla solitudine dell’uomo Ligabue, sul suo stare oltre il confine, “voglio stare anch’io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual è fuori” – come afferma l’attore stesso.

"Un bès... Dam un bès, uno solo! Che un giorno diventerà tutto splendido. Per me e per voi."

Provo a chiudere gli occhi e immagino: io, così come sono, con i miei 40 passati, con la mia vita - quella che so di avere vissuto - ma senza un bacio, neanche uno. Mai.



Senza che le mie labbra ne abbiano incontrate altre, anche solo sfiorate. Senza tutto il resto che è comunione di carne e di spirito, senza neanche una carezza. Mai.



E allora mi vedo - io, così come sono - scendere per strada a elemosinarlo quel bacio, da chiunque, purché accada.

Ecco, questo m'interessa oggi di Antonio Ligabue: la sua solitudine, il suo stare al margine, anzi, oltre il margine - oltre il confine - là dove un bacio è un sogno, un implorare senza risposte che dura da tutta una vita. Voglio avere a che fare con l'uomo Antonio Ligabue, con il Toni, lo scemo del paese.

Mi attrae e mi spiazza la coscienza che aveva di essere un rifiuto dell'umanità e, al contempo, un artista, perché questo doppio sentire gli lacerava l'anima: l'artista sapeva di meritarlo un bacio, ma il pazzo, intanto, lo elemosinava.

Voglio stare anch'io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual è fuori. [Mario Perrotta]

Premio Ubu 2013 - Miglior attore

Premio Hystrio 2014 – Migliore spettacolo dell’anno

Premio ANCT 2015 – al Progetto Ligabue (Un bès / Pitùr / Bassa Continua)

Premio Ubu 2015 – Miglior progetto artistico o organizzativo al progetto Ligabue

"Trasmette la bellezza del disincanto, della felicità perduta"

Rodolfo di Giammarco - La Repubblica

"Un ritratto palpitante di un artista e di una vita solitaria"

Magda Poli - Corriere della Sera

"Una straordinaria maschera verbale"

Renato Palazzi - ll Sole 24 Ore

"Una rara forza performativa, un ritmo che prende alla gola"

Maria Grazia Gregori - L’Unità

CREDITI

Un bès – Antonio Ligabue

uno spettacolo di e con Mario Perrotta

produzione Teatro dell’Argine

durata: 80’ senza intervallo

Prossimi appuntamenti: martedì 22 febbraio SERATA ANTICORPI EXPLO, con Stefania Tansini e Roberto Tedesco; giovedì 24 febbraio LE SORELLE ROBESPIERRE, con Alessandro Fullin e Simone Faraon.



INFO E BIGLIETTERIA

La vendita di biglietti e carnet per gli spettacoli da gennaio ad aprile 2022 è aperta a tutti presso il Teatro della Regina e online su http://www.vivaticket.it.

APERTURA BIGLIETTERIA

Martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30

Sabato dalle 10 alle 13

Nei giorni di spettacolo, oltre ai consueti orari di apertura, la biglietteria sarà aperta dalle ore 19 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online.

Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it