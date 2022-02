San Marino: tragica caduta dalla scala, muore un 52enne

Cronaca

| 22:54 - 04 Febbraio 2022

Deceduto al campo di calcio.

Cade da una scala mentre è al lavoro, morto un sammarinese 52enne, L.T. La vittima si occupava degli spogliatoi del campo da calcio di Dogana bassa. L'episodio è avvenuto attorno alle 19 di oggi (venerdì 4 febbraio). L'uomo era sulla scala, quando all'improvviso, per cause in corso di chiarimento da parte degli ispettori della Polizia Civile, ha perso l'equilibrio finendo a terra. E’ stato il magazziniere a trovarlo già privo di vita e a chiamare i soccorsi. Vani i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.