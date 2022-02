Calcio D, Aglianese: ecco il difensore Canali, Kouassi al Seravezza. Strechie al Prato

Sport

Rimini

| 22:26 - 04 Febbraio 2022

Nuovo arrivo in casa Prato. La società biancazzurra ha perfezionato l’arrivo del centrocampista classe 2000 Roberto Strechie. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Venezia è il classico giocatore di costruzione della manovra, vanta nel proprio curriculum esperienze con la Lucchese in serie C (sotto la guida del tecnico laniero Favarin nella stagione 2018/19, 14 presenze e 1 rete), e nel Chiasso nella serie B Svizzera (stagione 2020/21, 32 presenze, 2 reti). Nella prima parte della stagione Sterchie è stato tesserato dallo Spinea in serie D (girone C, 14 presenze e 1 rete). In uscita il difensore Manes e il centrocampista ex Rimini Palermo che non rientrano nei piani del nuovo tecnico laniero.

Ancora movimenti in casa Aglianese. Ecco il difensore centrale Leonardo Canali (99), ex GhiviBorgo e Perignano, che arriva dal Fucecchio (che lo ha sostituito con il difensore classe '99 Alberto Lischi, proveniente proprio dal Ghiviborgo). Si sfoltisce invece la rosa nel reparto avanzato con la cessione del trequartista Thomas Zak Kouassi (2000) che passa al Seravezza, restando quindi nel Girone D.