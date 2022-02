Sport

Cattolica

| 19:57 - 04 Febbraio 2022

Simone Fabretti.

Il Cattolica rinforza il reparto offensivo con l'attaccante - è un esterno offensivo - classe 2002 Simone Fabretti proveniente dalla Sambenedettese con cui in questa stagione ha fatto sei presenze. Lo annuncia la società marchigiana nel suo sito augurando al giovane calciatoree migliori fortune personali e professionali per il futuro. Fabretti è cresciuto nel settore giovanile del Bologna. Domenica scontro diretto in trasferta contro l'Ambrosiana.