Novafeltria, partito il restyling della pista ciclabile sul Marecchia. Ecco come sarà

Attualità

Novafeltria

| 07:43 - 05 Febbraio 2022

Iniziati i lavori di rifacimento del manto della ciclabile.

Di Nicola Guerra

Sono iniziati in questi giorni i lavori di sistemazione della pista ciclopedonale e del parco del comune di Novafeltria, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 140mila euro. Il tratto interessato è quello tra Ponte S.M.Maddalena e Ponte Molino Baffoni. L'appalto dei lavori è stato vinto dalla ditta locale Battistini SRL.



"Verrà sistemato il manto della pista con una polvere di stabilizzato, per garantire una migliore esperienza ciclistica" spiega l'assessore ai lavori pubblici Fabio Pandolfi "sistemeremo e sostituiremo le staccionate che delimitano il percorso della fiume. Inoltre, dopo l'accordo tra il nostro Comune, l'assessorato alla Protezione civile della Regione e la ditta Snam, già responsabile dei lavori per la posa del nuovo metanodotto, verranno installate nel tratto tra Ponte Baffoni e la zona del Parco delle strutture dette 'pennelli', che permetteranno di deviare verso il centro il corso fluiviale onde evitare ulteriori erosioni delle sponde, già danneggiate nell'ultimo periodo".



"Ci auguriamo che l'intera pista sia accessibile e pronta per il periodo estivo" commenta Pandolfi "è necessario che certi lavori siano svolti nel periodo primaverile, molto dipenderà dalle situazioni metereologiche. I lavori affidati a Snam e Protezione Civile regionale inizieranno altresì in primavera".



L'assessore Pandolfi ci ha inoltre anticipato che stanno per terminare i lavori di messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione led del tratto stradale statale del Capoluogo, da via Marecchia a via XXIV Maggio, pronti ad essere completati entro una decina di giorni.