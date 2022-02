Riccione va a Sanremo, trasferta per il sindaco Tosi e l'assessore Caldari

| 17:30 - 04 Febbraio 2022

Trasferta sanremese per l'amministrazione comunale di Riccione invitata dagli organizzatori del Festival di Sanremo. Presenti al Teatro Ariston, il sindaco Renata Tosi e l'assessore al Turismo, Sport e Cultura, Stefano Caldari. Per la delegazione riccionese, la presenza al Festival di Sanremo oltre ad essere un importante momento di incontro nazionale, è stata anche l'occasione per avviare collaborazioni nell'ambito dell'intrattenimento in previsione della prossima estate.



"Stiamo già predisponendo un cartellone di eventi interessanti per l'estate 2022, la prima forse con un rigore ridotto, come annunciato l'altro ieri dal Consiglio dei ministri - ha detto l'assessore Caldari -. L'annuncio di Draghi di mercoledì che ha confermato l'intenzione del Governo italiano di superare i divieti, ci vede pronti e scattanti. Siamo già a lavoro per dare più possibilità di promozione, intrattenimento e di qualità di prodotto turistico alla nostra città. In concreto stiamo valutando con partner di portata nazionale ad un momento che esalti al massimo il brand Riccione, quindi con un richiamo alto sia in termini di qualità che di pubblico, compresa la fascia di età. Un impegno quello di questa amministrazione che non si è posto limiti nel progettare e prospettare alla città sempre nuove e interessanti occasioni. Crediamo nel nostro prodotto turistico e nel nostro brand per cui anche oggi stiamo lavorando per superare tutti gli ostacoli che la pandemia negli ultimi due anni ci ha imposto. Sono certo che in un'ottica di continuità del lavoro di squadra sarà un'affermazione del successo della nostra Riccione".