Cosa fare nel week-end: ecco le proposte di Visit Rimini tra tour e sapori

| 17:17 - 04 Febbraio 2022

Castel Sismondo.

Cosa fare nel weekend: ecco i consigli di Visit Rimini per le esperienze da non perdere per riscoprire la bellezza della città.



Rimini City Tour “Giulietta e Federico: passeggiata Felliniana”

Sabato 12 febbraio ore 15.30

Il tour ripercorre i luoghi della memoria del regista e quelli ricostruiti nei suoi film conditi da aneddoti sulla coppia e il loro amore.

https://www.visitrimini.com/esperienze/237607-giulietta-e-federico-passeggiata-felliniana



Rimini City Tour "Amore e potere: Sigismondo e Isotta"

Domenica 13 febbraio ore 10.30

In occasione della festa più romantica dell’anno, il Rimini City Tour vi accompagna alla scoperta della storia d’amore più intrigante ed emozionante di tutti i tempi: quella tra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta

https://www.visitrimini.com/esperienze/311460-rimini-city-tour-amore-e-potere-sigismondo-e-isotta



Cena di San Valentino al Teatro Galli

Lunedì 14 febbraio ore 20.00

Un'esclusiva cena a lume di candela all'interno del ridotto del rinnovato Teatro Galli, dove la contemporaneità convive col fascino del passato in un'atmosfera resa unica dai canoni architettonici ottocenteschi.

https://www.visitrimini.com/esperienze/311248-cena-di-san-valentino-al-teatro-galli



Colazione al Teatro Galli - English Breakfast

Domenica 20 febbraio dalle ore 9.00

Un viaggio gastronomico alla scoperta delle colazioni nel mondo nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli.

https://www.visitrimini.com/esperienze/311379-colazione-al-teatro-galli-english-breakfast



Rimini Incredibile! – Visita guidata per famiglie in maschera

Sabato 26 febbraio ore 15:30

Visita guidata per famiglie alla scoperta della città di Rimini in Maschera!

https://www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile



Aperitivo al Teatro Galli

Sabato 26 febbraio ore 18.00

Un esclusivo aperitivo al bar del Grifone, all'interno del Ridotto del Teatro Galli.

https://www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli



Rimini City Tour "Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli"

Domenica 27 febbraio ore 10.30

Forse pochi conoscono lo stretto rapporto che Rimini ha da sempre avuto con Venezia, soprattutto durante la Signoria Malatestiana, le cui sorti si sono spesso intrecciate con quelle della Serenissima. In questo tour guidato, a piedi, scoprirete le tracce che Venezia ha lasciato nella nostra città, come l’inconsueto Portolotto, un dialetto veneto parlato a Rimini fino al secolo scorso.

https://www.visitrimini.com/esperienze/311564-rimini-city-tour-rimini-e-venezia-un-connubio-attraverso-i-secoli