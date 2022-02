Covid Rimini: cinque decessi e 827 casi. Il bollettino di giovedì 4 febbraio

Attualità

Rimini

| 17:03 - 04 Febbraio 2022

Immagine di repertorio.

Cinque decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese, si tratta di 5 donne di 72,77, 89, 91 e 95 anni. In regione in totale 49 decessi.

I nuovi casi nel riminese si confermano sotto quota 1000: sono 827. In regione 10.779 nuovi casi su 56.793 tamponi. I casi attivi scendono a 213.232 (-44.486).

Sul fronte ricoveri, a Rimini sono 14 i pazienti in terapia intensiva, in regione sono 149 (-3), 90 non vaccinati e 59 vaccinati con ciclo completo (+2). Nei reparti Covid sono 2.430.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 16 di oggi, venerdì 4 febbraio, sono state somministrate complessivamente 9.816.216 dosi; sul totale sono 3.713.159 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,4%. Le terze dosi fatte sono 2.437.411.