Open day vaccinale in Romagna per la fascia 5-11 anni

Attualità

Rimini

| 16:16 - 04 Febbraio 2022

Immagine di repertorio.

Domani, sabato 5 febbraio, Ausl Romagna promuove un nuovo Open Day vaccinale ad accesso libero (senza prenotazione) dedicato alla popolazione in età scolare, la fascia 5-11 anni.

A Rimini presso il Centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al civico 76 , dalle 9 alle 19; a Riccione: centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde dalle 9 alle 19

I ragazzi della fascia di età 12 – 19 potranno invece accede liberamente nelle sedi provinciali e distrettuali presenti su tutto il territorio.



Si ricorda inoltre che da lunedì 7 febbraio, in Romagna, per i bambini di 5-11 anni e i ragazzi della fascia di età 12-19 anni, la somministrazione dei vaccini nelle diverse sedi vaccinali sarà in accesso libero, cioè senza la prenotazione.

Si ricorda che il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da un loro delegato. La modulistica è disponibile sul sito di Ausl Romagna.