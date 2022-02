Superenalotto, vinti a Rimini 192 mila euro con la Bacheca dei Sistemi

Attualità

Rimini

| 16:11 - 04 Febbraio 2022

Le sorelle Barbara e Roberta titolari della Tabaccheria dell'Oro in via Marecchiese.

Febbraio inizia nel migliore dei modi per la Tabaccheria Ricevitoria dell'Oro di via Marecchiese a Rimini. Il 3 febbario un maxi sistemone acquistato dalla bacheca Sisal (da 16.632 euro) ha permesso la vincita straordinaria di 192mila euro. "Abbiamo accontentato diversi clienti" dicono gongolando le sorelle Barbara e Roberta, le titolari segnalando che la quota più piccola ha vinto quasi 500 euro. "Il sistema ha pagato tre numeri con lo star. Siamo molto contente per i nostri fedelissimi clienti" concludono le titolari.