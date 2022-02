Al via i lavori per la realizzazione della ciclabile che collegherà Scacciano con Riccione

Attualità

Coriano

| 15:29 - 04 Febbraio 2022

La strada provinciale 91 dove sarà realizzata la ciclabile.

Partiranno lunedì i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Scacciano a Riccione. Il percorso ciclopedonale si diramerà lungo la strada provinciale 91 per oltre un chilometro, in gran parte nel territorio misanese. L’opera rientra nell’ambito del progetto, a carico di Autostrade per l’Italia, per la realizzazione della nuova bretella della statale 16 che consentirà il collegamento veloce tra Misano Adriatico e il casello autostradale di Riccione.Per l’esecuzione dei lavori è stata incaricata la ditta CBR, la stessa che si occupa della realizzazione dell’arteria di collegamento a due corsie.



“Si tratta di un intervento atteso da tempo – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -, perché consentirà di mettere in collegamento tutte le frazioni dell’entroterra fino a Riccione con un’unica pista ciclabile. Contestualmente, infatti, stiamo procedendo all’appalto per la realizzazione del tratto Scacciano – Misano Monte. Non solo, una volta ultimati i lavori per la realizzazione della ciclabile, verrà realizzata una nuova illuminazione, a beneficio e sicurezza della pista stessa e della strada”.