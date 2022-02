Basket B, RivieraBanca affronta domenica al Flaminio il Teramo a Spicchi

Sport

Rimini

| 14:11 - 04 Febbraio 2022



Terza giornata del girone di ritorno per RivieraBanca Basket Rimini che dopo la vittoria infrasettimanale nel recupero contro Jesi torna davanti al pubblico biancorosso del PalaFlaminio per la sfida contro Teramo a Spicchi, formazione attualmente decima in classifica con 16 punti (record: 8-9), in programma domenica 6 febbraio alle ore 18. All'andata i ragazzi di coach Mattia Ferrari espugnarono il PalaScapriano per 65-77.

Gli abruzzesi, guidati in panchina da coach Gaetano Salvemini, hanno mantenuto un assetto pressochè identico nel corso della stagione corrente garantendosi, finora, un ruolino di marcia da metà classifica a sole quattro lunghezze dalla zona playoff. I recenti importanti successi contro Ozzano ed Ancona hanno dimostrato che i meccanismi in casa Teramo si sono stabilizzati, dando la possibilità ad un roster con ottimi elementi di esprimersi al meglio.



Analizzando più da vicino i singoli, il centro classe 1988 Riccardo Antonelli sta prendendo sempre maggiore iniziativa ed è in ottima forma: punto di riferimento per gli abruzzesi, alla cui causa contribuisce con 10.9 punti e 6.5 rimbalzi di media a partita, è annoverabile tra i migliori nel suo ruolo in tutta la categoria.

Il play/guardia classe 1994 Marco Cucco è reduce da due ottime prestazioni nelle vittorie contro Ozzano ed Ancona dove ha tirato con un complessivo 50% da tre punti, attualmente uno dei giocatori più in forma a disposizione di Coach Salvemini. Sin qui in stagione 11.8 punti, 4.1 rimbalzi e 2.7 assist per lui.

Attenzione, ovviamente, al sempre prolifico Nicolò Bertocco, guardia/ala classe 1995, che imbuca quasi 13 punti di media a partita con oltre 5 triple tentate a partite. Il reparto esterni di Teramo è stato recentemente arricchito dall'arrivo dell'under Leonardo Cipriani, classe 2000 proveniente da Fiorenzuola, che si è subito messo positivamente in mostra nelle ultime due vittoriose uscite di campionato degli abruzzesi.