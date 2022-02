Il comandante interregionale dei carabinieri Antonio Papaella in visita in Provincia Santi: "Ho ringraziato il generale Paparella e i Carabinieri per la professionalità e il grande lavoro che svolgono"

Attualità Rimini | 12:04 - 04 Febbraio 2022 La visita in Provincia del Comandante Papaella. Questa mattina, venerdì 4 febbraio, il generale di corpo d’armata Antonio Paparella, comandante interregionale dei Carabinieri ’Vittorio Veneto’ (il Comando include Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino), ha fatto visita al presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi.

Il generale Paparella, il comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, colonnello Mario La Mura che lo accompagnava e il presidente Santi hanno conversato sulle problematiche del territorio e rinnovato la consolidata collaborazione che lega i Carabinieri alla Provincia.

“Ho ringraziato il generale Paparella per questa visita di cortesia – dichiara il presidente Santi – e i Carabinieri per la professionalità e il grande lavoro che svolgono a servizio della nostra comunità quotidianamente e gli ho assicurato collaborazione e disponibilità della Provincia in tutte le situazioni e le occasioni di lavoro che si presenteranno.” < Articolo precedente Articolo successivo >