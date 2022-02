Muore da solo, vegliato dal suo cane: addio a "Gigi" ex consigliere di quartiere a Miramare

Attualità

Gemmano

| 10:44 - 04 Febbraio 2022

Si è spento l’altra notte a Gemmano Luigi Casadei Della Chiesa, per tutti Gigi, molto probabilmente a causa di malore. Attivissimo nella politica e nel volontariato, si era trasferito nel paese una ventina di anni fa e qui si era impegnato a fondo nella vita pubblica anche come consigliere di quartiere. Aveva 70 anni. Molto conosciuto e persona molto stimata in Valconca, Casadei ultimamente, anche per via del covid, si era ritirato in solitudine nella sua abitazione dove viveva con il suo adorato cagnolino. Il sindaco e presidente della Provincia, Riziero Santi, lo ricorda come "un tenace avversario politico", ma anche come "un buonissimo amico" e in un post commosso su Facebook racconta il suo ultimo giorno di vita e le mille battaglie combattute da schieramenti opposti. "Nonostante le condizioni fisiche che lo limitavano nei movimenti – ricorda Santi – Gigi ha vissuto intensamente il paese di Gemmano".