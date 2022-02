Marco Pantani, "Con lui due escort": Mamma Tonina di nuovo dai carabinieri

Attualità

Rimini

| 10:11 - 04 Febbraio 2022

La madre di Pantani, foto Ansa.

La madre di Marco Pantani, Tonina, ieri è stata dai carabinieri del Nucleo investigativo per consegnare un nuovo "dossier" sulla morte del ciclista di Cesenatico, in un residence della città romagnola. Lo riferisce la stampa locale, spiegando che Marco è stato ucciso da qualcuno e non, come recitano ormai tutte le sentenze, da un’overdose di farmaci. Mamma Tonina ha concentrato la sua deposizione anche questa volta sugli ultimi giorni di vita del figlio, soffermandosi, in particolare, sulle due "escort" che la mattina del 14 febbraio avrebbero incontrato il Pirata nella sua stanza al residence.