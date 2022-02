Cgil su medici di medicina di base: ‘Necessario il vincolo di prestare servizio all’interno delle case della salute’

Attualità

Rimini

| 10:00 - 04 Febbraio 2022

Sindacati su medici di base.

I medici di medicina generale non possono 'andare avanti così': le loro difficoltà e i problemi che incontrano, soprattutto nella lotta al Covid, ci sono, è "necessario il vincolo di prestare servizio all'interno delle Case della salute" e occorre "individuare modi e strumenti per realizzare organizzazioni territoriali multiprofessionali". Insomma, per far sì che i medici di base, "porta d'accesso al sistema sanitario pubblico", non continuino ad essere un 'corpo' distaccato: la loro autonomia "non aiuta i pazienti" nè l'efficacia delle cure. E' il monito che arriva dalle Cgil della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) con un documento congiunto che prende le mosse dalla lettera firmata con cui diversi medici di medicina generale denunciano difficili condizioni di lavoro, lamentando critiche dei loro assistiti.



E che si chiude dicendo: "E' necessario prevedere l'obbligo di prestare servizio all'interno delle Case della salute (case di comunità) e di adottare i programmi, gli strumenti e l'organizzazione definiti dalle Regioni in piena integrazione con le strutture sanitarie delle Ausl". Occorre cioè "individuare modi e strumenti per realizzare organizzazioni territoriali multiprofessionali (medici, infermieri, assistenti sociali, ostetriche, eccetera) che operino congiuntamente, che si coordinino e che abbiano obiettivi comuni, che si dotino di modalità di lavoro condivise, che abbiano le stesse tecnologie di supporto. Lavorare da soli non aiuta i professionisti e non aiuta quindi neppure i pazienti, anche nell'efficacia e nell'appropriatezza dei percorsi territorio-ospedale". Le persone, evidenziano le Camere del lavoro, "si aspettano un servizio presente tutti i giorni, per un'ampia fascia oraria ed è chiaro che nessun professionista singolarmente" potrà mai "far fronte a questa esigenza".



Scrivono le Cgil da Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna: "Il sistema di tracciamento non è in grado di affrontare i grandi numeri e gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sono presi d'assalto e oberati con richieste burocratiche legate a isolamento, quarantena, tracciamento per le scuole". Ma "nel ridisegno della rete territoriale dei servizi, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta restano la porta d'accesso al sistema sanitario pubblico" e dunque "qualunque sarà la decisione sulla natura del rapporto di lavoro su cui si è aperto il confronto fra governo ed enti locali, è necessario prevedere l'obbligo di prestare servizio all'interno delle Case della salute (case di comunità) e di adottare i programmi, gli strumenti e l'organizzazione definiti dalle Regioni in piena integrazione con le strutture sanitarie delle Ausl".



Peraltro, concludono le Camere del lavoro "va sottolineato come la carenza di professionisti già oggi di fatto non garantisca al cittadino la libera scelta del medico, il quale è comunque tenuto a scelte cliniche dettate dalla deontologia professionale, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro".