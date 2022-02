Calcio D, Progresso: divorzio da mister Moscariello. Arriva Chezzi

| 20:21 - 03 Febbraio 2022

Con un comunicato sulla sua pagina facebook, il Progresso ha annunciato il divorzio dal tecnico Roberto Moscariello consumato dopo il confronto con il direttore sportivo Matta. Al suo posto arriva Marcello Chezzi, tecnico con esperienza ultra decennale in categoria e nei professionisti. "A Marcello l’incarico di far rifiorire la squadra più giovane d’Italia in categoria per mantenere la serie D a tutti i costi". Chezzi, classe 1976, ha guidato la Virtus Castelfranco, il Savona, il Carpi

"Una decisione consensuale per dare nuovo impulso ad una squadra che si è sempre espressa bene - recita il comunicato - ma purtroppo non ha raccolto i risultati che meritava secondo quanto dimostrato in campo. Un’annata costellata da infortuni gravi che hanno sancito la fine della stagione per ben tre elementi di grande rilievo ed importanza come Rizzi, Monaco e Baccolini. Dopo tre anni importantissimi sotto il profilo sportivo ed umano - spiega Matta - a decisione è stata delle più difficili in carriera. Con Roberto abbiamo condiviso alcuni aspetti che hanno portato a questa decisione. Ora bisogna rimboccarsi le maniche anche per il mister uscente".

La società rivolge un ringraziamento enorme a mister Moscariello ed un grosso in bocca al lupo al nuovo arrivato Chezzi. Il Progresso è ultimo in classifica appaiato al Borgo San Donnino con 17 punti. Il Rimini affronterà la squadra di Castelmaggiore mercoledì 16 febbraio in trasferta.