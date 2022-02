Statale 16, una 'bretella' stradale per i lavori al sottopasso di via Montescudo

Attualità

Rimini

| 18:10 - 03 Febbraio 2022

Il bypass stradale e il percorso del nuovo sottopassaggio ciclopedonale.

Come annunciato nelle settimane scorse, il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Rimini è stato riunito anche per affrontare il tema viabilità, in previsione dei lavori per il nuovo sottopasso ciclopedonale tra la Statale 16 e la via Montescudo. Oggi (giovedì 3 febbraio) in Prefettura è stato quindi approvato il piano viabilità proposto da Autostrade per l'Italia, che si occuperà dell'intervento, al fine di limtiare gli impatti del cantiere: per garantire il regolare transito dei flussi di traffico, sarà realizzato un bypass, una variante stradale, per chi proviene da Riccione in direzione Rimini. I lavori di realizzazione del sottopasso del tratto in attraversamento saranno completati entro domenica 8 maggio.