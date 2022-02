Basket D, Tigers venerdì in campo: trasferta a Sant'Agata

Sport

VillaVerucchio

| 17:45 - 03 Febbraio 2022

Frigoli in palleggio (foto Aldo Sgroi).

Si torna in campo! Dopo quasi due mesi dall’ultima apparizione (in casa con Giardini Margherita, era sabato 11 dicembre), Fast Coffee Villanova Tigers riprende il cammino nel campionato di serie D (girone C). I numeri dicono 9 gare disputate, 7 vittorie, 613 punti fatti, 536 subiti, 14 punti in classifica, seconda forza del torneo dietro Giardini Margherita (con 1 gara in più). La classifica attuale, a causa dei vari rinvii, è però parecchio falsata.

Venerdì 4 febbraio, alle ore 21.15, le Tigri di Villa Verucchio faranno visita alla terza forza del campionato di serie D, Selene Basket S. Agata (S. Agata sul Santerno) di coach Daniele Dalpozzo.

Nel roster di Villanova farà il suo esordio stagionale la guardia Andrea Buo, in precedenza vittima di un infortunio, e ritorna abile e arruolato anche l’ala piccola Tommaso Guiducci (rottura dello scafoide).

“Finalmente si ritorna a giocare dopo un mese e mezzo! – è il primo commento del coach dei biancoverdi Cristian Evangelisti – Ci sarà il problema del ritmo partita, ma questo riguarda un po’ tutte le squadre. Noi ci siamo sempre allenati, in questa lunghissima sosta, ma con i giocatori disponibili, e non sempre sono stati possibili i soliti ‘5 vs 5’ ad ogni seduta”.

La palla a due è fissata alle 21.15. Quali Tigers arrivano a S. Agata?

“Ci presentiamo per un nuovo corso, c’è stato qualche cambiamento nel roster. Ripartiamo, per riprendere il ritmo che ha caratterizzato il primo felice periodo, con un lungo in più, quel Charlie Foiera che è da inserire. La squadra sarà atipica, condita di esterni e ali, con Tomasi e Zannoni pronti a cimentarsi da lunghi. La chiave tattica? Correre e metterla sul ritmo. Ci troviamo davanti ad una squadra molto forte, che forse avrà qualche problema – come noi – di presenze, la partita potrebbe non essere spettacolare ma serve per riassaporare il campo senza avere particolari pressioni per il risultato finale”.

Obiettivo, coach?

“Mai come in questa occasione occorrerà dare il 120% e riprendere il ritmo, nelle prossime settimane con squadra al completo proveremo a essere più solidi in tutti i reparti. Quel che conta è mettercela tutta, giocare divertendosi e per vincere ma senza particolari pressioni di risultato”.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Villanova Basket Tigers e asd Santarcangiolese, e sarà trasmessa mercoledì 9 febbraio alle ore 22.30 su IcaroTv.