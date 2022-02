Dramma a Rimini, trovato un corpo che galleggia all’altezza del Bagno 68

| 17:34 - 03 Febbraio 2022

Il corpo senza vita di un uomo di nazionalità ceca, 37 anni, è stato rinvenuto questa mattina (giovedì 3 febbraio) nelle acque del bagno 68 a Rimini. La Capitaneria di Porto e il personale del 118 sono intervenuti intorno alle 10.45, dopo che un passante, notato il corpo galleggiare a pochi metri dalla riva, aveva dato l'allarme. Per l'uomo non c'era più nulla da fare: indosso aveva solamente gli slip, mentre i vestiti sono stati trovati in uno zaino sulla battigia. La prima ipotesi è che sia stato stroncato da un malore durante un bagno fuori stagione: sulla salma verrà comunque eseguita un'autopsia.