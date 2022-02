Covid Rimini: 14 decessi e 858 casi. In regione calano i ricoveri

Attualità

Rimini

| 16:34 - 03 Febbraio 2022

Bollettino Covid 3 febbraio 2022.



Per il territorio riminese comunicati 14 nuovi decessi di pazienti affetti da Covid, 9 donne e 5 uomini, età media 81 anni. Il 41% dei decessi comunicati oggi (giovedì 3 febbraio) ha riguardato il nostro territorio. In regione in totale 34 decessi, età media 82 anni.



I nuovi casi nel riminese scendono sotto quota 1000: sono 858. Finora in settimana 3227 contagi (media 807, media scorsa settimana 1140). In regione 12.012 contagi su 53.135 tamponi. Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende circa 1.200 casi di positività registrati nei giorni scorsi, che per problemi tecnici non erano stati caricati a sistema da parte delle rispettive Ausl e che sono stati recuperati: 315 riferiti al Circondario imolese e circa 900 riferiti a Ferrara. Per la stessa ragione anche il dato di domani di Ferrara conterrà altri 900 casi in più. I casi reali odierni sarebbero quindi circa 10.800.



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 14 i pazienti in terapia intensiva, in regione scendono a 152, 90 (-2) non vaccinati e 62 vaccinati con ciclo completo (stabile). Nei reparti Covid sono 2519, in calo di 161 unità.