Giovane perde il lavoro e inizia a spacciare, arrestato

Cronaca

Misano Adriatico

| 15:21 - 03 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Nel pomeriggio di ieri (mercoledì 2 febbraio) i Carabinieri hanno arrestato un 21enne albanese, residente a Misano, sorpreso a cedere una dose di cocaina a Rimini, in un'area verde in zona Fiabilandia. La perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di 18 grammi dello stupefacente divisi in dosi e di mezzo etto ancora da lavorare, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Processato per direttissima nella mattinata odierna (giovedì 3 febbraio) il giovane, difeso dall'avvocato Andrea Muratori, ha detto di essersi reinventato spacciatore dopo aver perso il lavoro (aveva un impiego fuori provincia) e di essere a sua volta un consumatore di cocaina; per mantenere il vizio, ha deciso di diventare un pusher. L'arresto del 22enne è stato convalidato dal giudice, che ha deciso anche di disporre un divieto di dimora, in attesa della prossima udienza.