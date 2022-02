Canna fumaria in fiamme in un'abitazione, due bambini soccorsi dal 118 I vigili del fuoco sono intervenuti a Santarcangelo, in via Celletta dell'Olio

Nella notte tra mercoledì e giovedì (2-3 febbraio) i vigili del fuoco sono intervenuti in via Celletta dell'Olio, a Santarcangelo, per un incendio scoppiato nel camino di un'abitazione. L'allarme è scattato intorno all'una: l'alta temperatura all'interno della canna fumaria ha provocato delle crepe, dalle quali il fumo è fuoriuscito, propagandosi nelle stanze dell'abitazione. Due bambini hanno dovuto far ricorso alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto assieme ai vigili del fuoco.





