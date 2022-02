Obbligo Green Pass nei negozi, Zeinta di Borg: "penalizza piccole attività"

Attualità

Rimini

| 14:20 - 03 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Alessio Nucci, presidente dell'associazione Zeinta di Borg, esprime perplessità sulle misure adottate dal governo in vigore dal primo febbraio. Specificando di essere vaccinato con tre dosi, Nucci evidenzia che l'estensione del green pass ai negozi è una misura che penalizza la piccola impresa, per due ragioni. La prima è l'aggravamento dei costi, conseguenza ad esempio del dover utilizzare un dipendente per il controllo della certificazione. In secondo luogo la differenziazione tra il piccolo negozio di quartiere, dove appunto vige l'obbligo di controllo del green pass, e le grandi catene di supermercati ad accesso libero, dove però non sono venduti solo beni essenziali, ma dove si può comprare tutto, "dal mobiletto all'abbigliamento fino all'elettrodomestico". Rimane inoltre il giudizio personale e non positivo di Nucci sul Green Pass, "una misura difensiva per chi lo fa", ma che "non ha fermato il virus". L'auspicio di Nucci è che ci sia, da parte del governo, "un ripensamento in merito a tali restrizioni”.