Bellaria: per la fiera di Sant'Apollonia il maxi tendone dei giochi

| 12:51 - 03 Febbraio 2022

Play Hall di piazza Matteotti.

Attesa ormai finita a Bellaria Igea Marina, con la città che tra qualche giorno celebrerà il patrono con la tradizionale Fiera di Sant’Apollonia: in programma sabato 5 e domenica 6 febbraio, con l’aggiunta ovviamente della giornata di mercoledì 9, Sant'Apollonia. “Celebrare la nostra Patrona in sicurezza e nel rispetto delle regole, ma senza rinunciare alla condivisione e al senso di comunità che Sant’Apollonia da sempre porta con sé”, le parole con cui il sindaco Filippo Giorgetti ha introdotto, negli scorsi giorni, i festeggiamenti dell’edizione 2022. Con quest’obiettivo, l’amministrazione ha voluto confermare fortemente la manifestazione, in una veste sì rigorosa – potrà partecipare alla fiera chiunque sia vaccinato o in possesso di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, con controlli che saranno condotti a campione – ma che non avrà nulla da invidiare alle kermesse degli anni precedenti.



In primis sul fronte dell’intrattenimento, con l’installazione, in collaborazione con Fondazione Verdeblu, di una play hall in piazza Matteotti, che non farà rimpiangere gli abituali spettacoli e il luna park: un grande tendone, con un’offerta di intrattenimento ritagliata su misura di un target family ma anche per ragazzi, giovanissimi e bambini. Gestita da due animatori, la play hall accoglierà realtà virtuale, videogiochi, giostre per i più piccoli, calcio balilla e una piastra da “hockey” sullo stile di quelle diffuse nelle sale intrattenimento. Il tutto corredato da gonfiabili scenografici collocati lungo la parte esterna della struttura. Il tendone dedicato al divertimento in sicurezza sarà inaugurato sabato 5 febbraio alle 15.00, con apertura sino alle 19.00: in queste quattro ore del primo giorno, a tutti sarà offerto un primo utilizzo gratuito per ognuna delle attrazioni presenti. La play hall resterà fruibile poi tutti i giorni fino a domenica 13 febbraio, nella stessa fascia oraria 15.00 – 19.00 ad eccezione delle giornate di domenica 6, mercoledì 9 e domenica 13 febbraio, quando il tendone resterà aperto con orario continuato dalla mattina alle 9.00 fino alle 19.00.



L’installazione della play hall intende arricchire la fiera e conferire ancor più attrattività durante i giorni di festa all’Isola dei Platani e al centro Bellaria, a sostegno delle attività e del mondo del commercio locale. Inoltre, con la volontà di incentivare ulteriormente la frequentazione dei negozi cittadini, chiunque si presenti sotto il tendone con uno scontrino superiore a 5 euro - a prova di un acquisto effettuato in una qualsiasi attività di Bellaria Igea Marina – riceverà 5 ‘gettoni’ validi per le attrazioni della play hall, da utilizzare entro la giornata dell’emissione della ricevuta d’acquisto.



Nella stessa ottica di promozione del commercio sul territorio, va anche l’istituzione della sosta gratuita in tutti i parcheggi del territorio, non solo nelle domeniche di festa– quando già abitualmente anche gli ‘stalli blu’ non si pagano – ma straordinariamente anche nelle giornate di sabato 5 e sabato 12 febbraio. Provvedimento che si unisce a una serie di modifiche temporanee alla viabilità cittadina, atte a consentire lo svolgimento delle manifestazioni. Tra quelle più rilevanti, la totale preclusione al traffico veicolare – a tratti o per tutta la strada, eccetto residenti e mezzi autorizzati – per le intere giornate del 5, 6, 9, 12 e 13 febbraio, che interesserà viale Paolo Guidi, via Pascoli, via Pavese, via Don Milani, via De Gasperi, piazza Matteotti, piazza Don Minzoni, via Mar Jonio e via Torre; l’ordinanza che dispone tutte le misure in vigore durante i giorni di festa, è consultabile integralmente sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.



Tornando alla fiera vera e propria, l’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 febbraio. Riproposto poi il giorno 9 e, come da apprezzata tradizione, qualche giorno dopo (sabato 12 e domenica 13 febbraio) per le celebrazioni del San Valentino. A cura di Promo D S.r.l., la fiera sarà fruibile dalla mattina alla sera, lungo l’Isola dei Platani, in via Pascoli, via Pavese e via Don Milani, con il cuore di Bellaria impreziosito da stand e bancarelle: in cui a farla da padroni saranno l’artigianato, la gastronomia locale ed i prodotti tipici regionali messi in mostra da numerosi espositori.