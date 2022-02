Meteo weekend: qualche nuvola in più nel riminese, ma continua la siccità

Attualità

Rimini

| 12:47 - 03 Febbraio 2022

Panorama della Valmarecchia (foto Samuel Orlandi).

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da prevalenza di tempo soleggiato per flussi più secchi settentrionali, la circolazione tende a cambiare dalla giornata odierna, giovedì 3 febbraio,

divenendo più umida ed occidentale. In questo contesto saranno più probabili dei transiti

nuvolosi, ma con precipitazioni pressoché assenti. Temperature su valori superiori alla media.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 03\02\2022 ore: 12:30



VENERDI’ 4 FEBBRAIO

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili parziali schiarite nella prima parte di giornata.

Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono isolate pioviggini in Appennino.

Temperature: minime in diminuzione in quota e in aumento su valli, pianura e costa, su valori compresi tra 3 e 5 gradi; massime in lieve diminuzione, comprese tra 8 e 14 gradi.

Venti: deboli di direzione variabile, in prevalenza sud-occidentali sui rilievi.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



SABATO 5 FEBBRAIO

Stato del cielo: molto nuvoloso con tendenza a schiarite dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: possibili residui piovaschi in area appenninica nella prima parte di giornata.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 5 e 7 gradi, massime in diminuzione, tra 6 e 9 gradi.

Venti: deboli settentrionali, con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali nel corso della sera.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



DOMENICA 6 FEBBRAIO

Stato del cielo: nuvolosità variabile più consistente al mattino e nelle ore serali, con schiarite in giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza variazioni significative, comprese tra 4 e 7 gradi, massime in

aumento, fino a 9\12 gradi.

Venti: deboli variabili, in prevalenza orientali su pianura e costa e sud-occidentali sui rilievi, con tendenza a rinforzare in serata sino a divenire tesi-forti da sud-ovest con possibili raffiche di

intensità superiore alle quote più alte dell’Appennino.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: l’espansione di un promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo determinerà tempo stabile nella prima parte della nuova settimana, con solo residua nuvolosità nelle prime ore di lunedì 7 febbraio. Le temperature tenderanno ad aumentare nella giornata di lunedì con valori massimi fino a 15 gradi e non subiranno variazioni significative in seguito.

