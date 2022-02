Offerta di lavoro: 12 posti per neo diplomati e laureati presso Federcoop Romagna

Attualità

12:44 - 03 Febbraio 2022

Federcoop Romagna, società di consulenza e servizi avanzati alle imprese di Legacoop Romagna, cerca 12 persone da formare per essere inserite nel reparto paghe e gestione del personale. La selezione verrà svolta attraverso la "Federcoop Academy", un percorso formativo rivolto a neodiplomati e neolaureati dei territori di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Il progetto è realizzato con il supporto di Demetra, l'ente di formazione di Legacoop.



Nel mese di febbraio si terrà il primo vaglio delle candidature per poi avviare i colloqui conoscitivi. Al termine di questa prima fase, si svolgerà un percorso formativo di 50 ore – nelle sedi di Federcoop di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena – cui parteciperanno le 12 persone selezionate, organizzate in aule da 3. La terza fase consisterà in un tirocinio formativo di durata compresa tra 2 e 6 mesi, con indennità di frequenza mensile, in affiancamento ad un tutor aziendale.



Per partecipare alla selezione è sufficiente inviare entro il 28 febbraio 2022, la propria autocandidatura all'indirizzo cvfedercoop@federcoopromagna.it.



«Dopo le 18 assunzioni avvenute tra fine 2021 e inizio 2022 ci apprestiamo ad ampliare ulteriormente il nostro organico. L'obiettivo che ci poniamo con la Academy è duplice: da un lato, quello di garantire risorse umane di qualità al processo di crescita di Federcoop, dall'altro quello di offrire anche l'opportunità alle nostre cooperative di beneficiare, all'interno delle loro strutture, delle competenze di persone già formate da Federcoop Romagna», dichiara Mario Mazzotti, Presidente di Federcoop e di Legacoop Romagna.



Legacoop Romagna rappresenta circa 380 imprese associate nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con un valore della produzione di oltre 6 miliardi di euro, 80 mila soci e oltre 23mila lavoratori.