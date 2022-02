Auto usate, Rimini ultima in regione per passaggi di proprietà

Attualità

Rimini

| 11:59 - 03 Febbraio 2022

Foto autoscout 24.

Dopo aver chiuso il 2021 con il segno positivo, il mercato delle auto usate si conferma il canale preferito in Emilia Romagna. Nella regione lo scorso anno sono stati effettuati ben 215.160 passaggi di proprietà netti di auto usate (fonte ACI), in crescita del +12,7% sul 2020, un dato in linea con la media nazionale (+13,2%). E anche per il 2022 arrivano segnali positivi, con l'usato che avrà un ruolo di primo piano.



Dai dati emersi dall'Osservatorio di AutoScout24, Rimini è all'ultimo posto in regione come passaggi di proprietà: nel 2021 sono stai 14.405 il 18,5%.



La classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Bologna con 44.385 (+13,5% sul 2020), seguita da Modena con 35.955 (+14,4%), Reggio Emilia con 27.902 (+6,2%), Parma con 22.945 (+15,3%), Ravenna con 19.370 (+13,6%), Forlì-Cesena con 18.746 (+10,4%), Ferrara con 16.867 (+14,4%), Piacenza con 14.585 (+10,2%) e, come detto, Rimini con 14.405 (+18,5%).

Sul fronte delle alimentazioni, nell'usato il diesel mantiene saldamente il comando mentre il segmento delle auto ibride ed elettriche, pur rappresentando ancora una quota marginale, a livello nazionale sta iniziando a registrare un maggiore interesse (9,2% tra chi vuole acquistare un'auto nel 2022). La partita sugli incentivi avrà un ruolo importante, unica arma per motivare sufficientemente i consumatori.