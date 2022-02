Novafeltria: nonostante la crisi, giovane mamma apre una nuova attività

Attualità

Novafeltria

| 08:28 - 05 Febbraio 2022

Federica Mazzoli, titolare di Fioria.



di Riccardo Giannini



Anche Novafeltria ha subito gli effetti della pandemia. Il boom di contagi avvenuto a inizio gennaio ha svuotato letteralmente il paese. La cartolina di certi pomeriggi, caratterizzati da temperature particolarmente rigide, mostrava un centro storico deserto, a causa dell'elevato numero di persone positive in isolamento o in quarantena. Da tempo il tessuto economico di Novafeltria affronta criticità legate allo spopolamento, alla concorrenza dei negozi e dei centri commerciali cittadini: ora, conseguenza della pandemia, la situazione si è aggravata ulteriormente, tra clienti impossibilitati a uscire di casa, le normative e la burocrazia legate al green pass, la stangata bollette, con salati rincari dei costi di luce e gas, nonché gli aumenti del costo delle materie prime.



Gli imprenditori locali si sono però rimboccati le maniche, a dimostrazione della tenacia e dalla laboriosità della comunità. Dietro le quinte inoltre si registra inoltre un certo fermento. Ci sono infatti persone pronte a investire su Novafeltria, sul proprio paese di origine, e i rumors sulle nuove aperture si snodano in concitate discussioni sui social. Oggi (sabato 5 febbraio) intanto apre i battenti una nuova attività in piazza Roma: "Fiorìa", la scommessa di una giovane mamma, la 31enne Federica Mazzoli. "Non sarà la classica fioreria, ma un vero e proprio concept store. Ci sarà il fiore presentato in maniera diversa, una proposta oserei dire irriverente e sicuramente moderna - spiega Federica - sarà un ambiente stimolante, per chiunque entrerà nel mio locale".



In vetrina l'artigianato tipico, ma anche prodotti "stravaganti, curiosi", spiega la titolare, provenienti da Spagna, Inghilterra, Germania. Il nuovo locale, fatto con materiale di recupero, "ricavato da vecchie botteghe di artigiani", apre in piazza Roma, zona molto attiva dal punto di vista commerciale, ma che negli ultimi tempi aveva pagato dazio alla crisi, come attestato da qualche immobile rimasto sfitto. Federica ha deciso così di investire e di dare vita a Fiorìa: "Lavoravo come impiegata, un nobilissimo lavoro da impiegata che però non mi appagava. Fin da bambina ho sempre sfogato la mia creatività negli hobby, per un certo periodo della mia vita lavoravo la pelle e facevo i mercatini". Ora Federica ha fatto il passo, superata la boa dei trent'anni: "Avevo bisogno di ordinare i tasselli e ho voluto realizzare qualcosa di mio, che avesse a che fare con la creatività, con la bellezza, con i colori che rallegrano la vita". Una bella scommessa, con la speranza che questa nuova apertura possa essere segnale di un'inversione di tendenza per Novafeltria.