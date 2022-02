Il comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini in visita a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:31 - 03 Febbraio 2022

Incontro a San Marino.

Una rinnovata collaborazione sui temi della sicurezza, per prevenire e combattere insieme in maniera strategica le possibili emergenze territoriali del futuro. È quanto emerge dal cordiale incontro avvenuto mercoledì mattina tra il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti e il nuovo Comandate dei Vigili del Fuoco di Rimini, Ing. Piergiacomo Cancelliere. La visita, a pochi mesi di distanza dalla nomina, conferma lo stretto legame di amicizia e collaborazione tra i Vigili del Fuoco e le autorità sammarinesi.



All’incontro hanno preso parte anche il Comando della Polizia Civile - nelle figure del Comandante Werter Selva e dell'Ispettore Athos Gattei – e il Capo della Protezione Civile sammarinese, Ing. Pietro Falcioni. Tutte le parti in campo hanno confermato l’intenzione di intraprendere una sempre più proficua collaborazione in termini di sicurezza e pronto intervento, con particolare attenzione ai temi della formazione e del rinnovamento della normativa antincendio sammarinese, di cui ultimo testo di legge è datato 1985.



Prima dell’incontro con i rappresentanti istituzionali, l’Ing. Piergiacomo Cancelliere ha fatto visita alla sede della Polizia Civile sammarinese, intrattenendosi in un lungo dialogo non solo con il Comando centrale, ma anche con il professor. Roberto Mugavero, Direttore e docente del Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza dell’Università degli Studi di San Marino. L’incontro si è poi concluso con la visita al parco mezzi di pronto intervento in dotazione alla Polizia Civile.





Elena Tonnini (Segretario di Stato per gli Affari Interni): “L’incontro con il neo Comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini è un’occasione preziosa per rinnovare e rafforzare il rapporto di collaborazione già esistente. L’esperienza della sezione Antincendio della Polizia Civile e il lavoro congiunto con gli omologhi italiani si traduce, nel concreto, in un sistema più efficace nel garantire attività di prevenzione e di gestione delle eventuali emergenze a beneficio della sicurezza di tutti.”

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Credo che la visita di oggi si inserisca nell’ottica di una sempre più stretta collaborazione tra le nostre autorità. La Repubblica di San Marino non può che esprimere piena gratitudine per chi negli anni si è posto a difesa della sicurezza dei suoi cittadini, intervenendo prontamente in situazioni di pericolo. Spero che questo incontro possa essere la base per una collaborazione nel giungere, quanto prima, a una nuova normativa antincendio sammarinese, ferma allo stato attuale al 1985”.

Piergiacomo Cancelliere (Comandante Vigili del Fuoco di Rimini): “Ho trovato nella Repubblica di San Marino un’accoglienza molto importante e respirato una piena apertura ai temi della sicurezza e dell’innovazione in questo campo. Quello che mi ha colpito è la volontà di una crescita culturale e professionale dei corpi su questo tema e la collaborazione con l'Università non può che essere strategica per conseguire questi obiettivi.”