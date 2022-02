Calcio D, la Sammaurese mette le ali: hurrà a Correggio (0-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:47 - 02 Febbraio 2022

Bomber Merlonghi esulta.

Quarantadue giorni dopo dalla vittoria col Mezzolara, la Sammaurese riabbraccia il rettangolo verde e lo fa cogliendo una importante vittoria in chiave playoff sul campo della Correggese (0-2). Nonostante alcune importanti assenze la squadra è stata brava a giocare di fino e forzare nel momento chiave della sfida.

Dopo una prima fase in cui i locali provano a fare la partita, ma senza pungere, al 24′ prima chance per i romagnoli. Merlonghi ruba palla al difensore centrale, entra in area, il suo sinistro viene neutralizzato da Mora. Scavallata la mezz’ora ancora Sammaurese pericolosa: cross di Merlonghi, Asllani di testa sfiora il palo. Si mette in luce anche il portiere Adorni che con doppio intervento salva il tiro di Cali da distanza a dir poco ravvicinata (37′).

Le formazioni si studiano, al 68′ la contesa si sblocca. Fa tutto Merlonghi, il bomber viene atterrato in area da Mora e dal dischetto non fallisce: 1-0. I giallorossi avrebbero anche il colpo del 2-0, la rete su punizione di Giannini viene annullata però per fuorigioco di Gregorio.

La squadra di Protti è maestra nel controllare e gestire. Al 92′ arriva il raddoppio di bomber Merlonghi in contropiede.

IL TABELLINO

CORREGGESE – SAMMAURESE 0-2

CORREGGESE: Mora, Olivera (37’ st Tosi), Cavallari (41’ st Roma), Manuzzi (43’ st Riccò), Gozzi, Pupeschi, Ba, Galli (21’ st Galletti), Calì, Simoncelli (21’ st Damiano), Forte. A disposizione: Lugli, Guglielmi, Davighi, Vallocchia. Allenatore: Gabriele Graziani.

SAMMAURESE: Adorni, Masini, Bolognesi, Benedetti, Scarponi, Gregorio, Asllani(25’ st Sedioli), Gurini, Merlonghi (48’ st Sabba), Misuraca (25’ st Casadio), Giannini(49’ st Maltoni). A disposizione: Cheli, Pesaresi, Mignani, Rosa, Bullini. Allenatore: Stefano Protti.

Reti: 23’ st rig., 46’ st Merlonghi.

Arbitro: Alessandro Papagno di Roma (Francesco Scifo – Alessandro Scifo).

Note: ammoniti: Simoncelli, Olivera, Forte (C), Benedetti, Masini (S). Angoli: 4 / 2. Recupero: 0’ pt, 4’ st.