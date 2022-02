Rinvio a giudizio per la "bomba" contro centro migranti

Cronaca

Rimini

| 18:43 - 02 Febbraio 2022

La porta del centro danneggiata.



É stato rinviato a giudizio uno dei sei giovani riminesi, 24 anni, che è accusato di aver partecipato alla "spedizione" che aveva fatto esplodere, nella notte di Halloween 2018, un grosso petardo - così come definito nella perizia della procura - davanti al centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Spadarolo. La decisione è stata presa martedì scorso (1 febbraio) dal giudice Benedetta Vitolo. Il giovane, difeso dall'avvocato Luca Greco, tornerà davanti al giudice il 10 ottobre 2022 per provare la propria innocenza: rischia una contravvenzione per il reato di omessa denuncia di materie esplodenti.



Diverse invece le accuse che erano contestate a due 23enni della compagnia: il reato di accensioni ed esplosioni pericolose e il danneggiamento. Il "petardone" (la bomba di Maradona), così chiamato dagli stessi giovani, aveva infatti danneggiato la porta del centro, gestito dalla cooperativa Cento Fiori. Nessuna bomba carta, come inizialmente era trapelato. La perizia della procura aveva accertato che le bottiglie molotov (furono utilizzati dei tovaglioli di carta) in possesso dei ragazzi non avevano benzina e quindi risultarono innocue, senza capacità offensiva. Così uno dei due 23enni, difeso dall'avvocato Flavio Moscatt, ha ottenuto la messa alla prova per 8 mesi e quindi la sospensione del processo; il terzo, rappresentato dall'avvocato Alessandro Petrillo, ha patteggiato.



Non è stato infine fissato il processo per i tre ragazzi non ancora 18enni all'epoca dei fatti (la competenza è del Tribunale per i Minorenni).