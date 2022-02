Santarcangelo, al via il nuovo Fab Lab: corsi formativi dedicati ai ragazzi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:14 - 02 Febbraio 2022

La biblioteca Baldini.

Il nuovo FabLab di Santarcangelo, che avrà sede a partire da marzo nei locali della Biblioteca Baldini, inaugura la propria offerta formativa con i primi due corsi online.

Realizzato anche grazie a un contributo di 18mila euro della Regione Emilia-Romagna, il centro rientra tra le azioni previste dal progetto “T.anti corpi: assembramenti culturali e laboratori di comunità”, promosso dall’Amministrazione comunale per incentivare la partecipazione dei giovani e co-costruire insieme a loro le politiche per le nuove generazioni.

Al pari dello Spazio giovani che troverà sede nella ex scuola del Bornaccino una volta completato l’intervento di ristrutturazione, il Fab Lab nasce per incrementare l’offerta diffusa di luoghi di aggregazione, in cui ragazzi e ragazze possano vivere esperienze positive e costruire relazioni significative attraverso occasioni di socializzazione e apprendimento.

A partire dal 12 febbraio partiranno i corsi gratuiti che proseguiranno fino a fine anno – con l’esclusione del mese di agosto – tutti i sabati pomeriggio dalle 15 alle 17. I primi due appuntamenti, destinati a un massimo di 35 partecipanti ciascuno di età compresa tra 14 e 35 anni, partiranno dalle competenze di base per arrivare gradualmente a progetti digitali sempre più divertenti e saranno realizzati online in preparazione a quelli in presenza dei mesi successivi.

“Mentre portiamo avanti il lavoro sugli spazi" dichiara l’Assessore alle politiche giovanili, Danilo Rinaldi "prosegue anche la riflessione condivisa con i giovani sulle attività da promuovere, che nei prossimi mesi prenderà la forma del world cafè. Pur con le difficoltà che continuano a derivare dalla pandemia, intendiamo proseguire con questo approccio partecipativo per progettare insieme ai ragazzi la nuova stagione delle politiche giovanili santarcangiolesi”.

I corsi in partenza prevedono due lezioni: il primo, dedicato a disegno e stampa 3D, si svolgerà sabato 12 e 26 febbraio (iscrizioni entro venerdì 11 febbraio utilizzando il modulo https://cutt.ly/4I0VkLk). Il secondo, in programma sabato 19 febbraio e 5 marzo, consentirà invece ai partecipanti di scoprire la progettazione con la piattaforma hardware Arduino (iscrizioni al link https://cutt.ly/PI1uA7v).