Covid Rimini: un decesso e contagi tornano sopra quota mille

| 16:06 - 02 Febbraio 2022

Bollettino Covid 2 febbraio 2022.

Un nuovo decesso di paziente affetto da Covid nel territorio riminese, si tratta di un 74enne. In regione in totale 40 decessi, età media 81 anni.



I nuovi casi nel riminese tornano sopra quota 1000: sono 1265. Finora 2369 contagi (media 790, media scorsa settimana 1140). In regione 11.122 contagi su 60.700 tamponi. Vanno inoltre aggiunti 315 nuovi casi registrati nel Circondario Imolese, non ancora registrati. I dati verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 11.437 casi.



Sul fronte ricoveri, a Rimini scendono a 14 (-1) i pazienti in terapia intensiva, in regione stabili a 154, 92 (+1) non vaccinati e 62 vaccinati con ciclo completo (-1). Nei reparti Covid sono 2680, in calo di 18 unità.