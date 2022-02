Covid comune per comune: calano in tutto il riminese i casi attivi A Rimini in una settimana 3561 nuovi casi, a Riccione 715

Attualità Rimini | 15:55 - 02 Febbraio 2022 Bollettino Covid Provincia di Rimini 24-30 gennaio 2022. Nella settimana dal 24 al 30 gennaio, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus sono calati da quota 10.652 a 7943 (-2709). Di questi, 2547 hanno riguardato bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, il 32% dei casi totali. Per ciò che concerne i casi attivi, nel territorio provinciale sono ulteriormente calati da 15.125 a 10.910 (-4215). In tutti i 25 comuni i casi attivi sono calati.

NUOVI CASI



Rimini 3561

Riccione 715

Santarcangelo di Romagna 510

Bellaria 386

Cattolica 353

Misano 296

Verucchio 279

Coriano 265

Morciano di Romagna 237

San Giovanni in Marignano 230

Montescudo Monte Colombo 199

Novafeltria 173

San Clemente 165

Poggio Torriana 138

Saludecio 80

Montefiore Conca 71

San Leo 62

Mondaino 47

Pennabilli 45

Gemmano 36

Montegridolfo 35

Maiolo 15

Sant'Agata Feltria 22

Talamello 18

Casteldelci 2



CASI ATTIVI



Rimini 4912

Riccione 1003

Santarcangelo di Romagna 706

Bellaria 530

Cattolica 491

Misano 391

Verucchio 378

Coriano 357

Morciano di Romagna 320

San Giovanni in Marignano 314

Montescudo Monte Colombo 258

Novafeltria 234

San Clemente 233

Poggio Torriana 178

Saludecio 111

Montefiore Conca 100

San Leo 89

Mondaino 65

Pennabilli 60

Montegridolfo 53

Gemmano 49

Sant'Agata Feltria 32

Talamello 24

Maiolo 20

Casteldelci 2



