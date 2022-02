Rimini-Bagnolese 3-0. Greselin al quinto gol: 'Approccio giusto, al Neri ci esaltiamo'

Sport

Rimini

| 18:34 - 02 Febbraio 2022

Mencagli esulta dopo il gol con i compagni di squadra (foto Venturini).



Simone Greselin ha rotto il ghiaccio della partita al secondo giro di lancette: per lui quinto gol in biancorosso, il terzo tra le mura del Neri. “Siamo stati bravi ad approcciare la partita nella maniera gusta, abbiamo trovato subito il gol nato da una ottima giocata di Andreis che mi ha servito un assist pregevole, e lì la partita la piega giusta. La Bagnolese ha avuto una reazione, ci ha messo in difficoltà per un breve periodo, però il Rimini è stato sempre sul pezzo. In casa, conoscendo bene il nostro campo, esaltiamo di più le nostre caratteristiche, le nostre qualità e così è stato anche questa volta”.



Il difensore Jacopo Deratti si mostra entusiasta della nuova avventura: “ Dopo un periodo difficile qui a Rimini ho ritrovato il sorriso – dice – La società non fa mancare nulla e ho trovato da parte di tutti una ottima accoglienza. I compagni sono stupendi, formiamo una gruppo affiatato e queste grandi prestazioni ne sono la conseguenza. Anche oggi siamo stati all’altezza della situazione”.



Il portiere Christian Marietta, elogiato dal tecnico, spiega: “Cerco di rendermi utile sotto tutti i punti di vista, anche fuori dai pali, cercando di migliorare il mio bagaglio tecnico: lavoro per migliorarmi nelle uscite, sulle palle inattive, leggere al meglio le situazione che la partita presenta cercando di non smarrire la concentrazione soprattutto quando il numero degli interventi è ridotto all’osso. Nelle ultime tre partite non abbiamo preso gol e questo è un buon segnale”.