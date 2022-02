Calcio D: il film fotografico di Rimini Bagnolese 3-0

Sport

Rimini

02 Febbraio 2022

Greselin in gol (foto Venturini).



La prima del 2022 al Neri si conclude, per il Rimini, come tutte le gare casalinghe del girone d'andata, eccezion fatta per il derby con il Ravenna: larga vittoria dei biancorossi di Gaburro. Con la Bagnolese finisce 3-0 e a sbloccare il risultato al 2' è Greselin, bravo a girare a rete un cross di Andreis (foto di copertina). Il Rimini rischia all'8' su un tiro di Daniele Calabretti, che cerca l'incrocio dei pali, ma trova la grande risposta di Marietta. Dopo aver contenuto la reazione ospite, nell'ultima parte di frazione il Rimini torna in scena sul fronte offensivo e proprio al 44' arriva il bis di Mencagli, che devia in rete un assist dello scatenato Piscitella, liberato da un colpo di tacco di Greselin. Nella ripresa il Rimini gestisce, in vista anche dell'impegno di domenica con la Tritium, arrotondando il risultato alla mezz'ora con Piscitella, servito da Gabbianelli (foto 2 della gallery, nella foto 3 la sua esultanza).



Rimini - Bagnolese 3-0



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca (19' st. Deratti), Carboni, Pietrangeli, Haveri (28' st. Contessa) - Andreis (32' st. Pari), Tamasa, Greselin - Gabbianelli (36' st. Pecci), Mencagli, Piscitella (24' st. Ferrara)

In panchina: Piretro, Cuccato, Callegaro, Tomassini

All. Gaburro.

BAGNOLESE (3-5-2): Corradi - Calabretti Dan. (8' st. Guerra), Capiluppi, Dembacaj - Cortesi (32' st. Gareri), Buffagni (19' st.Bocchialini), Calabretti Dav. (29' st. Romanciuc), Marani, Mhadhbi - Tzvetkov (28' st. Delia) Michael.

In panchina: Cavallini, Bonacini, Bertozzini, Gareri, Cocconi.

All. Bonini.



ARBITRO: Esposito di Napoli (Montanelli di Lecco e Arizzi di Bergamo)

RETI: 2' pt. Greselin, 44' Mencagli, 21' st. Piscitella

AMMONITI: Greselin, Calabretti Daniele, Mencagli, Cortesi, Capiluppi

NOTE: giornata di sole. Spettatori 800 circa. Angoli 5-2. Recupero: st. 5'