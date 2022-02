All'Einstein il liceo musicale, si rafforza candidatura di Rimini a città della cultura

Attualità

Rimini

15:39 - 02 Febbraio 2022



Dall'anno scolastico 2022-2023 il liceo Einstein di Rimini diventerà scientifico, musicale e coreutico. Grande soddisfazione dell'amministrazione comunale di Rimini che parla di completamento del percorso verticale di formazione musicale: in Provincia sono già presenti diverse e quotate scuole secondarie di primo grado con sezioni ad indirizzo musicale (gli istituti comprensivi Alighieri di Rimini, Battelli di Novafeltria e n.1 di Riccione con corsi musicali, l'istituto comprensivo Valle del Conca con un percorso musicale), mentre l'Istituto superiore di studi musicali G.Lettimi diventerà a breve Istituto di Alta formazione artistica e musicale.



La nascita del liceo musicale e coreutico è stata possibile grazie a una rete di sostegno economico che ha visto protagonisti comune e Provincia di Rimini, lo stesso Istituto Lettimi e SGR Rimini. Pronto anche il sostegno di Confindustria. L'investimento per i primi tre anni sarà di almeno settantamila euro (di cui trentamila già dal primo anno), da parte del comune e di Sgr. La Provincia di Rimini investirà nell'implementazione delle infrastrutture e della strumentazione. Si tratta quindi di un ulteriore passo verso la candidatura di Rimini a capitale della cultura, come evidenziato dal vicesindaco Chiara Bellini in conferenza stampa, ma non solo: "in prospettiva, pone le basi per la possibile proposta anche come città creativa per la musica Unesco", ha spiegato. Rimini città della cultura e anche città della musica, come spiegato dal vicesindaco questa mattina (mercoledì 2 febbraio).



PROGETTO CITTA' DELLA MUSICA Da parte dell'Amministrazione comunale c'è la volontà di ampliare la rete già avviata anche per rappresentare la ricchezza della scena musicale riminese, dalla scuola all'alta formazione, fino ai luoghi della sua rappresentazione, dagli auditorium alle sale, dai cortili fino al teatro Galli. Nuove forme di collaborazione istituzionale, sostegno delle attività formative e concertistiche e un pensiero comune sullo sviluppo della filiera di educazione musicale locale, in grado di dare continuità a chi voglia, sin da piccolo, e fino all'età matura, cimentarsi negli studi di alta formazione musicale. Una vera e propria città della musica in grado di accompagnare i giovani riminesi nell'affascinante percorso per fare della musica un vero e proprio lavoro. Creare occasioni di incontro tra gli studenti delle scuole ad indirizzo musicale con i professionisti delle orchestre che si esibiranno nelle stagioni teatrali, sviluppare luoghi e rassegne per permettere ai più giovani di esibirsi in pubblico, aggiungendo allo studio anche la fondamentale pratica concertistica. Approfondimenti, masterclass, manifestazioni, concerti, insomma una vasta e variegata gamma di occasioni che, nel corso di tutto l'anno, riescono a focalizzare l'interesse della nostra città nei confronti del mondo della musica.



IL NUOVO LICEO MUSICALE Il liceo Einstein possiede già una dotazione di base di strumentazioni musicali e di locali idonei che permette di ospitare, da subito ed in piena operatività, il nuovo corso: due aule insonorizzate nella Casa della Musica, costituenti a tutti gli effetti una succursale dedicata allo studio strumentale individuale e alla Musica da Camera, e altre cinque aule situate al piano rialzato del Liceo, da utilizzarsi per le lezioni collettive del mattino e individuali del pomeriggio. Si aggiungono cinque aule situate al primo piano per le lezioni individuali di musica pomeridiane, dotate di postazione digitale, LIM/videoproiettore, tende oscuranti; una biblioteca ampia e accogliente per le lezioni di musica d'insieme, storia della musica, teoria/analisi musicale; un'aula Magna (220 posti) per lezioni/concerto, saggi, musica d'insieme, dotata di impianto audio/video professionale; un laboratorio attrezzato (con 25 postazioni informatiche) e una nuovissima aula digitale (con pannelli fonoassorbenti di ultima generazione, tende oscuranti, videoproiettore, 19 tablet, postazione PC notebook per il docente, banchi modulari, armadio Lap Bus) per attività di informatica/acustica musicale e attività di gruppi. Infine due palestre per prove generali di eventi, spettacoli, performance in collaborazione con altre arti.