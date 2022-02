Covid: lettera medici di base, "impossibile lavorare così". Solidarietà da Coriano

Attualità

Coriano

| 14:46 - 02 Febbraio 2022

Nei giorni scorsi è stata resa pubblica una lettera firmata da 170 medici di base dell'Emilia Romagna, diversi di Rimini, che hanno lamentato i pesanti carichi di lavoro, in questo gennaio di forte pressione sul sistema sanitario, a causa dell'aumento esponenziale dei contagi da Sars-CoV-2, nonché il peso della burocrazia che sottrae tempo all'assistenza dei pazienti. Da Coriano arriva sostegno per voce dell'assessore alla sanità Gianluca Ugolini: "Come Giunta siamo molto sensibili a quello che succedendo e che i medici hanno ben descritto in una lettera inviata alle istituzioni e in un'altra alla cittadinanza: abbiamo ben chiaro qual è il motivo per i quali i medici esprimono le loro legittime richieste. Sappiamo che lavorare così non è semplice, specie per loro che di giorno in giorno si ritrovano a dover affrontare oltreché le problematiche sanitarie anche una burocrazia asfissiante. Da parte nostra sosteniamo le loro rivendicazioni convinti, come siamo, che non si muore di solo Covid".