La Crociata, il film con Laetitia Casta al cinema Tiberio di Rimini

| 13:50 - 02 Febbraio 2022



Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 3 a domenica 6 febbraio (ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, le proiezioni di giovedì 3 febbraio alle ore 17 e alle ore 21 sono in versione originale con sottotitoli in italiano, prezzo unico € 5,00) è in programma, in prima visione il film La Crociata di Louis Garrel con Louis Garrel, Laetitia Casta e Joseph Engel.



Abel e Marianne scoprono che il figlio ha venduto di nascosto i loro oggetti più preziosi. Una collezione di orologi vintage, un abito di Dior, dei libri antichi, anelli, cappotti, gemelli sono serviti a finanziare il domani del mondo. Joseph, tredici anni e un'anima militante, ha deciso di salvare il pianeta. Genitori moderni e comprensivi, Abel e Marianne si dispongono al dialogo. Abel non andrà oltre la raccolta differenziata, Marianne seguirà il sogno del figlio fino in Africa.Possiamo continuare a vivere come se fossimo i padroni incontrastati di una Terra con risorse presumibilmente infinite? Per riflettere e mettere in discussione soprattutto le nostre abitudini, nel 2015 il celebre sceneggiatore Jean-Claude Carrière scrisse quarantacinque favole, antiche e moderne, tra cui La Croisade. Commedia breve e brillante, La Crociata è l'ultima sceneggiature di Jean-Claude Carrière con la quale narra, prima della rivoluzione Greta Thunberg, una storia di bambini appassionati di ecologia. I figli fanno il processo ai genitori e gli presentano il conto. Salato. Tormentati dagli ormoni e disgustati dall'inerzia dei grandi, vogliono cambiare il mondo concretamente e organizzare un'azione in Africa.