Dipingeva sotto i bombardamenti: l'artista Malak Matar a Rimini

| 13:17 - 02 Febbraio 2022

Malak Matar.



Domani (giovedì 3 febbraio) alle 17,30 si inaugura la mostra dell'artista palestinese Malak Matar a Rimini, al Museo della Città di via Luigi Tonini 1. Sarà presente l'artista. La mostra è promossa dall'associazione Vite in transito e AssoPace Palestina, in collaborazione con i musei comunali. Una mostra che parla di donne, resilienza e arte. Malak Matar è una giovane artista palestinese, nata a Gaza. Ha cominciato a dipingere nel 2014 sotto i bombardamenti israeliani. Dipingendo, riusciva a superare il terrore della morte. Ha saputo, così, trasformare le sue emozioni attraverso la pittura e il colore. Dal trauma alla creatività.



ORARI dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19 (chiuso il lunedì). Ingresso libero con super green pass.