Orientamento universitario, open day on line dell'ospedale Infermi di Rimini per studenti Venerdì 4 febbraio dalle 11 in diretta streaming per conoscere i diversi percorsi intraospedalieri di cura e le prospettive professionali

Attualità Rimini | 11:39 - 02 Febbraio 2022 Immagine di repertorio. Venerdì 4 Febbraio alle 11 si terrà un open day digitale per l'orientamento universitario, con l'obiettivo avvicinare e guidare i giovani alla scoperta della struttura organizzativa e delle professioni che operano all'interno dell'Azienda sanitaria.

Obiettivo è quello di fare conoscere, tramite la voce dei professionisti, i diversi percorsi intraospedalieri di cura, le molteplici prospettive professionali, non solo sanitarie. Attraverso un viaggio virtuale e interattivo, verranno raccontati i cambiamenti che stanno trasformando la sanità, dalle nuove professioni, alle applicazioni delle nuove tecnologie.

L'evento, in diretta live streaming sui canali Youtube e Facebook, darà la possibilità agli studenti di fare domande e rispondere a quesiti. Organizzato in collaborazione con l'Ufficio di Ambito Territoriale di Rimini dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, vedrà la partecipazione di Agostina Aimola, Direttrice Amministrativa dell'Azienda, Cristina Fabbri, Responsabile della Direzione infermieristica e Tecnica e tra i moderatori, di Camilla Neri, studentessa universitaria e di Gloria Cerchione, rappresentante della Consulta Studentesca . Conducono Francesca Raggi, Direttrice dell'Ospedale Infermi di Rimini ed Elisabetta Montesi, Responsabile fundraising marketing e comunicazione sociale, con la regia di Kaleidon srl, Agenzia di comunicazione.

Resa possibile grazie al contributo incondizionato di RivieraBanca, l'iniziativa dal titolo " Abbi cura di me" si rivolge ad una platea di circa 2600 studenti. "L'ospedale è uno dei sistemi organizzativi più complessi, di cui si percepisce comunemente solo la punta dell'iceberg - dichiara Francesca Raggi, Direttrice del nosocomio riminese - con questa iniziativa vogliamo raccontare anche cosa succede dietro le quinte e da quante professionalità è composta l'intera squadra, con l'auspicio di stimolare la curiosità dei giovani verso una realtà che pone continue nuove sfide al servizio della collettività ". Per seguire l'evento in diretta è possibile collegarsi a questo link