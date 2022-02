Sviluppi dell'operazione 'Free credit', la rabbia del sindaco di Rimini "miseria umana e professionale"

Attualità

Rimini

| 11:18 - 02 Febbraio 2022

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Contorni "penali, gravi, socialmente pericolosi e disgutosi". Il sindaco di Rimini Sadegholvaad non usa giri di parole per commentare gli sviluppi dell'operazione Free Credit della Guardia di Finanza. Quanto emerso, se provato e confermato nelle sedi preposte "mette in luce uno scenario criminale profondo e cinico allo stesso tempo, una miseria prima umana e poi professionale che martoria il corpo già debole delle comunità, dell’economia e del lavoro per la pandemia" dice il sindaco. L'aspetto "terribile e diseducativo" è quello messo in mostra da un "un pezzo di imprenditoria, sicuramente minoritario e marginale ma comunque esistente, che immediatamente, quasi per riflesso ancestrale, si appropria di una ciambella di salvataggio offerta per il bene comune, trasformandola in una sorta di zattera per la propria avidità, la propria insana voglia di appropriazione." La rabbia e l'amarezza del primo cittadino continuano nella nota stampa "È l’inversione grottesca di qualsiasi morale o etica: evidentemente per questi signori se c’è un colpevole delle loro truffe è proprio lo Stato italiano, ‘inopportunamente’ generoso verso la comunità nazionale messa in ginocchio dal virus e necessitante con misure finanziarie straordinarie di essere rimessa in piedi. C’è una convinzione perversa, che forse non è solo auto giustificazione, nel considerare colpevole ‘il buono’, colui che dà, quasi che esso stesso volesse farsi ‘fregare’ e dunque per questo non c’è reato né colpevolezza, al limite ‘furbizia’.



A seguito della scoperta di queste "mele marce", continua il Sindaco, la burocrazia per le aziende che, onestamente, vorranno beneficiare delle misure di sostegno, sarà più complessa. "Imprese sane, oggi più che mai vere e proprie parti lese. Ma parte lesa è soprattutto la comunità riminese, i suoi cittadini, il suo tessuto socioeconomico. L’auspicio nostro è che la Giustizia, questa volta, arrivi rapidamente alla verità, qualunque essa sia, fosse anche la peggiore. In quest’ultimo caso, le pene dovranno essere severe, prive di qualsivoglia attenuante. Oggi le parti lese da questa vicenda sono prima di tutto e di tutti 150 mila riminesi”.