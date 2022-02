Savignano, accoltellata sotto casa per una rapina, ferita nota speaker radiofonica

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 08:47 - 02 Febbraio 2022

Foto dalla pagina Facebook del sindaco di Savignano.

Sanguinosa rapina con accoltellamento nella prima serata di martedì a Savignano sul Rubicone. La donna ferita è la nota speaker di Radio Gamma Tamara Cantelli. Stava rientrando a casa quando un uomo l'ha aggredita tentando di portarle via la borsa. La donna ha opposto resistenza e il rapinatore le ha accoltellato il polso strappandole la borsa e scappando subito dopo. Immediati i soccorsi. Ora Tamara si trova in ospedale a Cesena e sull'episodio stanno indagando i Carabinieri.

Il sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini in un post su Facebook condanna il grave gesto "Quanto è successo è grave e vergognoso, e tutta la nostra comunità condanna ciò che è accaduto. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, stanno lavorando per chiarire i fatti.

Savignano non tollera episodi come questo e ripone piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, certa che faranno luce su questo episodio.Chi ha compiuto un gesto così grave e scellerato non può trovare posto nella nostra comunità".

In tantissimi hanno rivolto messaggi di saluto e sostegno a Tamara Cantelli augurandole una pronta guarigione.