Calcio D: movimenti per Athletic Carpi, Mezzolara e Aglianese

Sport

Rimini

| 21:49 - 01 Febbraio 2022

L' Athletic Carpi ha tesserato il difensore classe ’98 Gabriele Germinio. La sua ultima società è stato il Bitonto, prima ha gocato in serie C nel Foggia per due stagioni e nel Rende per tre. Altro arrivo quello del terzino destro, classe 2004, Matteo Savarese, in arrivo dal Pescara.

Il Mezzolara ha raggiunto l'accordo con il Modena per il trasferimento in prestito del calciatore Federico Rinieri, classe 2003, attaccante cresciuto nel settore giovanile del Zola Predosa e che ha disputato le ultime due stagioni nella Primavera del Modena.

L’Aglianese oltre all'esterno d'attacco Andrea Michelotto ha preso Pietro Tempesti, centrocampista classe 2001, che può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala. Nato a Pistoia, dopo un’esperienza nel vivaio dell’Empoli è tornato nella città arancione, esordendo in Serie C nella stagione 2019/20 sotto guida la Giuseppe Pancaro. In tre annate nei professionisti alla Pistoiese ha raccolto 32 presenze, senza mai trovare la via del gol.